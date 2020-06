Zeventienjarige doelman pakt record ondanks historische 10-1 nederlaag

FC Rostov speelde vrijdagavond zijn eerste wedstrijd sinds het voetbal stil werd gelegd vanwege de coronacrisis en de club uit het zuiden van Rusland zal zich iets anders voorgesteld hebben van deze terugkeer op het veld. Rostov zag zich vanwege een aantal coronabesmettingen in de selectie namelijk genoodzaakt om met jeugdspelers aan te treden en ging uiteindelijk met 10-1 onderuit tegen PFC Sochi. Een historische nederlaag, aangezien er sinds het begin van de Russische competitie in 1991 niet eerder tien keer door hetzelfde team werd gescoord in een wedstrijd.

In een statement laat Rostov echter weten dat er ook genoeg lichtpuntjes te zien waren: “Veel van onze supporters die geen Russisch spreken zullen niet begrijpen waarom de wedstrijd van vandaag in 10-1 is geëindigd”, steekt de club van wal. “Dat willen we graag uitleggen. Zes van onze spelers zijn besmet met het coronavirus, waardoor de hele selectie in quarantaine geplaatst moest worden. Sochi sloeg ons voorstel om de wedstrijd te verplaatsen vervolgens af en dit is waarom we deze wedstrijd met spelers van tussen de zestien en negentien jaar oud moesten spelen.”

“De eindstand was waarschijnlijk verontrustend, maar we willen dat jullie het ook van de positieve kant bekijken!” gaat de huidige nummer vier van de Russische Premier League verder. “Ten eerste maakte onze zeventienjarige doelman, Denis Popov, vijftien (!!!) adembenemende reddingen, waaronder een penalty. Dit is een nieuw record in de Russische Premier League! Denis was vandaag de absolute uitblinker en hij werd dan ook verdiend uitgeroepen tot Man van de Wedstrijd!”

“Een ander verbluffend hoogtepunt was zonder twijfel onze eerste goal! De zeventienjarige Roman Romanov maakte een geweldig doelpunt en werd de jongste doelpuntenmaker ooit voor onze club. Romanov hoort nu ook bij de drie jongste doelpuntenmakers ooit in de Premier League. We weten dat jullie zullen beamen dat onze spelers voor elke centimeter hebben gevochten, ieder van hen heeft laten zien over een geweldig karakter te beschikken.” Rostov begon de wedstrijd nog wel met een verrassende voorsprong in de eerste minuut, maar moest vervolgens onder meer een hattrick van Aleksandr Kokorin incasseren. Sochi bezet momenteel de negende plek in de Russische competitie.