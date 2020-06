Duitsland smult van interview met huilende Chris Löwe over ‘schijtzooi’

De kans is klein dat Dynamo Dresden nog kan ontsnappen aan degradatie uit de 2.Bundesliga. De club uit het oosten van Duitsland verloor donderdagavond met 2-0 op bezoek bij Holstein Kiel en moet met nog twee wedstrijden te gaan vijf punten goedmaken op Karlsruher SC om in ieder geval nog een play-off om lijfsbehoud te mogen spelen. Chris Löwe kon zijn frustraties na afloop van het duel in Kiel niet meer verbergen en zijn interview met Sky Deutschland gaat momenteel het internet over.

Doordat er in de selectie van Dynamo Dresden besmettingen met het coronavirus werden geconstateerd, hervatte de ploeg van trainer Markus Kauczinski ruim een week later de competitie dan de overige clubs. Daardoor was het schema van de hekkensluiter van de 2.Bundesliga ook aanzienlijk drukker en in de afgelopen negentien dagen werden er maar liefst zeven wedstrijden afgewerkt. “We werken ons om de drie dagen uit de naad”, zo begint Löwe het interview. De presentator van dienst in de studio brengt het gespreksonderwerp vervolgens op de Deutsche Fußball Liga (DFL) en diens voorzitter Christian Seifert.

De organisator van de Duitse competities besloot dat Dynamo Dresden, dat zich al in een lastige positie bevond, zijn achterstand in een uiterst kort tijdsbestek moest inhalen. “Geloof je nu echt dat ze bij de DFL er ook maar één seconden bij hebben stilgestaan wat bij ons in het hoofd omgaat? Ze geven er helemaal niets om”, antwoordt Löwe, terwijl hij tegen de tranen vecht. Van de zeven wedstrijden sinds de hervatting van de competitie won Dynamo Dresden er één, tegen degradatieconcurrent Wehen Wiesbaden (2-3).

“Uiteindelijk betalen wij de prijs voor deze schijtzooi. Die mensen zitten in hun bureaustoelen ter waarde van vijfduizend euro en nemen besluiten over ons”, zegt Löwe in felle bewoordingen. Dynamo Dresden sluit de competitie nog af met wedstrijden tegen Sandhausen (komende zondag) en VfL Osnabrück (volgende week zondag). Trainer Kauczinski kan de reactie van Löwe begrijpen. “Het is niet gek dat de emoties nu de overhand nemen bij de jongens. Men ziet dat we op dit moment gewoon niet meer kunnen.”