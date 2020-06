Veronica gaat Johan Derksen niet aanspreken op ‘racistische’ opmerking

Johan Derksen wekte maandagavond bij een deel van de tv-kijkers ergernis met een opmerking inzake rapper Akwasi. De heren van Veronica Inside gingen maandag onder meer in op de aanwezigheid van een Zwarte Piet bij een Black Lives Matter-demonstratie in Leeuwarden. De man werd bestempeld als 'held', waarna Derksen zich afvroeg: "Weten we zeker dat dat niet Akwasi is?" Veronica heeft laten weten dat men de analist niet gaat aanspreken op de opmerking.

Akwasi hield onlangs op de Dam in Amsterdam een felle tirade over racisme. De rapper zei onder meer dat hij Zwarte Piet 'in zijn gezicht zou trappen' als hij hem tegen zou komen. Veel mensen waren geschokt door de opmerkingen van Akwasi en ook Derksen kon de uitingen niet waarderen. Maandag trok de analist in de uitzending van Veronica Inside fel van leer tegen de artiest.

Johan Derksen over een Zwarte Piet die kwam opdagen bij een anti racisme demonstratie in Leeuwarden: "Weten we zeker dat het niet Akwasi is" #veronicainside pic.twitter.com/sP0mw3Yq0S — temas (@temaswerc) June 15, 2020

Derksen vindt Akwasi een 'ontzettende vervelende raaskallende rapper'. "Akwasi, wat een lul is dat joh! Ik vind dat we helemaal doorslaan in Nederland. Iedereen is tegen racisme, ik ook en iedereen hier aan tafel neem ik aan. Als mensen protesteren heb ik daar alle respect voor, maar ik zie op tv eigenlijk alleen maar gekkies. Schreeuwende gekkies die de ruimte krijgen."

Nadat de Zwarte Piet bij de BLM-demonstratie in Leeuwarden ter sprake kwam, maakte Derksen de opmerking over Akwasi die veel stof deed opwaaien. Een deel van de tv-kijkers vroeg zich af waarom het programma dergelijke uitspraken van Derksen toestaat. "Uitspraken binnen VI komen voor rekening van de mensen aan tafel", laat de zender echter in een verklaring weten, geciteerd door het Algemeen Dagblad. Wel zegt de zender 'tegen het opzettelijk kwetsen van medemensen of bevolkingsgroepen' te zijn.