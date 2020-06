Zondag, 7 Juni 2020

Chelsea wil als enige hoofdprijs voor Turk betalen

Thomas Partey houdt iedereen voorlopig in spanning. De middenvelder, die onder meer door Arsenal wordt begeerd, is er nog niet over uit of hij Atlético Madrid aan het einde van het seizoen wil verlaten. (Diverse Spaanse media)

Jérémy Ménez gaat mogelijk weer in Italië voetballen. Reggina, dat komend seizoen in de Serie B zal spelen, heeft concrete interesse in de aanvaller, die zonder club zit na zijn vertrek bij Paris FC. (Corriere dello Sport)

Chelsea heeft de beste papieren om Ugurcan Cakir van Trabzonspor over te nemen. De Londense club is namelijk de enige partij die bereid is om de hoofdprijs van dertig miljoen euro voor de doelman te betalen. (Fanatik)

Bournemouth wil Fabio Vieira voor maximaal zes miljoen euro van FC Porto overnemen. De middenvelder annex Portugees jeugdinternational staat op het punt om zijn debuut in het eerste te maken. (Diverse Portugese media)

AC Milan wil Tomas Araujo in de zomer van Benfica overnemen. De centrale verdediger, die nog een contract voor een jaar heef, is aanvoerder van zowel Portugal Onder-19 als het hoogste jeugdelftal van Benfica. (A Bola)