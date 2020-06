Andy van der Meijde reageert sportief op zeer grove grap over vriendin

Andy van der Meijde trok er zaterdag op uit met zijn partner Melisa Schaufeli. Onduidelijk is waar de reis naartoe ging, maar beiden hadden zich flink opgedoft. In de commentsectie werd overigens een grove grap gemaakt over Schaufeli, maar Van der Meijde reageerde zeer sportief!





Toeval of niet, maar steeds meer voetballers nemen een huisdier in coronatijden. Ajax-talent Victor Jensen was dit weekeinde de volgende die een hond toevoegde aan zijn huishouden.





Een fraai jubileum zaterdag voor Perr Schuurs: de verdediger van Ajax ontmoette precies acht jaar geleden zijn vriendin Roos. Ook Ruud Vormer vierde een mijlpaal: hij stapte vijf jaar geleden in het huwelijksbootje met zijn vrouw Roos.





Vince Gino Dekker is blij dat de kappers weer open zijn. De jeugdexponent van Ajax poseerde dit weekeinde trots met zijn nieuwe kapsel. Hij gaf overigens ook een preview van zijn nieuwste muzieknummer 'Italiana'.





In Frankrijk wordt er niet meer gevoetbald en daardoor zit Kylian Mbappé al volledig in de vakantiemodus. De aanvaller genoot zaterdag volop van het prachtige weer. Dat gold ook voor Daniëlle van de Donk en Younes Namli.





Mbappé’s landgenoot Raphaël Varane bezocht met zijn zoontje een geitenboerderij.





Philippe Sandler lunchte deze week gezellig met zijn broers. Ook Nordin en Sofyan Amrabat kwamen bij elkaar.





In Amsterdam ontmoetten Mario Melchiot en Ryan Babel elkaar deze week.





Theo Janssen stond zaterdag weer voor het eerst op het veld met zijn Vitesse Onder-18.