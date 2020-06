Ajax-talenten dolblij met schooldiploma; Sergiño Dest geeft straatconcert

Dani van den Heuvel en Julius Dirksen, beiden actief in Ajax Onder-17, ontvingen donderdag goed nieuws. Beide talenten kregen namelijk te horen dat zij hun havo-diploma hebben behaald.





Ook voor Garry Rodrigues was het een speciale dag. De geboren Rotterdammer werd voor de derde keer vader.





Cesc Fàbregas en Rio Ferdinand zetten hun jarige partners donderdag in het zonnetje. Rajiv van La Parra was zelf jarig.





Ajax-talent Naci Ünüvar trapte donderdag een balletje met zijn jongere broertje Emre. Laatstgenoemde speelt overigens in Ajax Onder-12.





Sergiño Dest gaf donderdag een straatconcert met wat vrienden.





Frenkie de Jong kende een romantische dag met zijn Mikky Kiemeney.





Ron Vlaar bezocht donderdag voor het eerst een bioscoop met zijn zoontje Levi.





Paulo Dybala legde donderdag een kaartje, terwijl Trent Alexander-Arnold zich vermaakte met de PlayStation. Voormalig wonderkind Hachim Mastour werkte thuis aan zijn techniek.





Sam Larsson droeg een krachtige boodschap uit op Instagram. De voormalig Feyenoorder beloofde zijn twee kids op dezelfde manier op te voeden als hij zelf door zijn eigen ouders is opgevoed.