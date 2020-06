‘Dramatische resultaten leiden wellicht tot belletje naar Real Madrid’

Schalke 04 denkt erover na om Raúl Gonzalez aan te stellen als de nieuwe hoofdcoach, zo weet BILD donderdag te melden. Bij de clubleiding van de huidige nummer tien is naar verluidt een hoop onvrede over David Wagner, de huidige oefenmeester van die königsblauen, nadat alle vier duels na de hervatting verloren gingen. Raúl, die op een shortlist staat met mogelijke kandidaten, is momenteel als trainer verbonden aan Real Madrid Castilla, het B-elftal van de Koninklijke.

Raúl is geen onbekende voor het slecht presterende Schalke 04, want de voormalig aanvaller uit Spanje kwam tussen 2010 en 2012 tot 28 treffers in 66 Bundesliga-duels namens de club uit Gelsenkirchen. Hij was destijds ploeggenoot van onder meer Klaas-Jan Huntelaar. Raúl begon zijn trainersloopbaan in de jeugdopleiding van Real Madrid, waarna de gewezen topschutter overstapte naar het tweede elftal, uitkomend op het derde Spaanse niveau.

De oud-aanvaller, die met Real Madrid naast zes landstitels driemaal de Champions League veroverde, liet in 2018 al weten dat een terugkeer bij Schalke 04 wat hem betreft zeker tot de mogelijkheden behoort. "Ik heb echt een geweldige tijd gehad bij die club. Niet alleen ik als speler, maar ook mijn hele gezin. Ik zou het fantastisch vinden om ooit terug te keren", zo liet Raúl ruim twee jaar geleden weten in gesprek met BILD.

De hervatting in de Bundesliga is voorlopig een groot drama voor Schalke 04. In de eerste wedstrijd sinds de stillegging van de competitie vanwege de coronacrisis was rivaal Borussia Dortmund duidelijk te sterk: 4-0. Daarna volgden nederlagen tegen achtereenvolgens FC Augsburg (0-3), Fortuna Düsseldorf (2-1) en Werder Bremen (0-1). De positie van Wagner in de Veltins Arena is hierdoor zeer wankel geworden en het bestuur van de middenmoter kijkt naar verluidt dus al naar mogelijke opvolgers.