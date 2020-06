Emil Hansson staat voor vierjarig contract in de Eredivisie

Emil Hansson keert hoogstwaarschijnlijk terug in de Eredivisie. De buitenspeler van Hannover 96, die vanaf januari werd uitgeleend aan RKC Waalwijk, is volgens De Limburger in vergevorderde gesprekken met Fortuna Sittard. De Limburgse club wil de 21-jarige aanvaller graag definitief overnemen van de Duitsers.

De bedoeling is dat Hansson voor vier seizoenen gaat tekenen bij de nummer zestien van de Eredivisie. Technisch manager Sjors Ultee bevestigt in een reactie aan de krant nog niet dat er sprake is van een deal, maar wel dat er wordt gesproken over de komst van Hansson, die nog tot de zomer van 2022 vastligt bij Hannover 96.

Afgelopen zomer verkaste Hansson van Feyenoord naar de Duitse club, waar de teller op slechts 361 minuten in 14 duels staat. RKC, dat Hansson al eerder huurde van Feyenoord, nam de aanvaller vanaf januari opnieuw op huurbasis over. In zeven wedstrijden voor RKC kwam hij tot een doelpunt. In het seizoen 2018/19 kwam hij tot 44 optredens namens RKC, waarin hij goed was voor 13 goals en 12 assists.

"We zijn niet de enige club die het ziet zitten in Hansson, maar we doen wat we kunnen om hem met te overtuigen met een goed verhaal", laat Ultee weten aan Voetbal International. "Hij heeft met Feyenoord en Hannover twee grote clubs gehad, is daar niet geslaagd. Als hij nu wekelijks gaat spelen, kan hij over één of twee jaar vast weer een stap naar een hoger niveau zetten."