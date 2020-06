Ziyech en Mazraoui chillen met rapper; Foor vraagt vriendin ten huwelijk

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui genoten afgelopen weekend optimaal van het prachtige weer. Samen met onder anderen rapper Jalal Oba childen de twee Ajacieden op een bootje.





Edson Álvarez werkte in het weekend aan zijn kracht en uithoudingsvermogen.





Navarone Foor bracht zondag heugelijk nieuws. De ex-middenvelder van NEC en Vitesse, tegenwoordig in de Verenigde Arabische Emiraten actief voor Al Ittihad Kalba, heeft zijn vriendin namelijk met succes ten huwelijk gevraagd





Diverse grote clubs maakten zondag op social media een statement tegen racisme.





Erik Pieters, Loris Karius en Raheem Sterling kwamen de zondag door met hun honden. Lukas Podolski zocht de natuur op met zijn familie, terwijl Philippe Coutinho een barbecue verzorgde.





Kylian Mbappé ontspande thuis in de zon.





Andrés Iniesta en Lucas Vázquez vierden met veel bombarie de verjaardag van hun kids.