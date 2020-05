HSV blijft dromen van promotie ondanks absolute horrormiddag Letschert

Hamburger SV heeft zondagmiddag als nummer drie zeer goede zaken gedaan in de strijd om promotie naar de Bundesliga. Die Rothosen wonnen op eigen veld met 3-2 van SV Wehen Wiesbaden en blijven daardoor in het spoor van nummer twee VfB Stuttgart, dat ook wist te winnen en een voorsprong van twee punten blijft houden: 51 om 49. Ondanks de zege beleefde Timo Letschert een dramatische middag, want bij beide tegendoelpunten van HSV was de Nederlander betrokken. Rick van Drongelen vormde de andere helft van het centrale verdedigingsduo van de promotiekandidaat.

Letschert kende een allesbehalve voortvarende start in het lege Volksparkstadion in Hamburg. De centrumverdediger verdedigde in zijn eigen strafschopgebied volledig verkeerd uit, waarna de bal terechtkwam bij Manuel Schäffler. De aanvaller van de bezoekende ploeg liet vervolgens HSV-doelman Julian Pollersbeck kansloos met een geplaatste lob in de hoek. De euforie van Wehen Wiesbaden was echter van korte duur, want David Kinsombi trok de stand twee minuten later gelijk met een ferme knal van binnen het strafschopgebied. Met bijna een halfuur op de klok kopte Joel Pohjanpalo de thuisspelende ploeg op voorsprong. Voor het rustsignaal wisten de gasten de achterstand niet meer weg te werken.

Ongeveer tien minuten na rust ging het wederom volledig mis voor Letschert. De ex-speler van onder meer FC Groningen, Roda JC Kerkrade en FC Utrecht haalde Marvin Ajani neer in het strafschopgebied, waarna de scheidsrechter resoluut naar de stip ging. Schäffler pakte het buitenkansje gretig uit door de bal langs de kansloze Pollersbeck te schuiven. Trainer Dieter Hecking greep snel in en haalde de falende Letschert kort daarna naar de kant. De gewisselde verdediger was duidelijk gefrustreerd over zijn betrokkenheid bij de treffers van Wehen Wiesbaden. De mandekker kreeg er tijdens ook flink langs van supporters van HSV, die ontzettend waren geschrokken van zijn ondermaatse optreden. Ook van Drongelen kon zijn woede over het spel in de tweede helft niet verkroppen, zo bleek uit zijn uitbrander richting zijn ploeggenoten na de gelijkmaker van de bezoekers.

Het had mogelijk nog erger kunnen worden voor HSV, toen Tim Leibold de bal ruim een kwartier voor tijd volledig verkeerd terugspeelde richting doelman Pollersbeck. Ajani onderschepte de bal en wilde vanaf de zijkant van het doel afdrukken, maar een bekwame redding van de HSV-sluitpost hield de thuisclub op de been. Luttele minuten later viel juist aan de andere kant de winnende treffer. Een afgemeten voorzet vanaf links van Sonny Kittel was een prooi voor Kinsombi, die slim voor zijn directe bewaker wist te komen en koelbloedig afrondde. Wehen Wiesbaden probeerde het nog wel in de slotfase, maar een nederlaag was niet meer af te wenden voor de nummer zeventien in de 2. Bundesliga. Met deze stand degradeert de club naar de 3. Bundesliga. Er zijn nog vijf speelronden te gaan.

Overige uitslagen 2. Bundesliga

Dynamo Dresden - VfB Stuttgart 0-2

1. FC Heidenheim 1846 - Erzgebirge Aue 3-0