Orkun Kökcü flaneert in kofferbak auto; De Ligt glundert van oor tot oor

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Het Suikerfeest, de afsluiting van de voor moslims heilige ramadanmaand, werd afgelopen weekend gevierd door tal van voetballers uit binnen- en buitenland. Dat leverde de nodige fraaie foto’s op. Feyenoorder Orkun Kökcü spande de kroon met een kiekje vanuit de kofferbak van zijn Mercedes-AMG G63.





Jeroen Zoet maakte zondag met zijn gezinnetje een wandeling door het park. Ook Sergi Roberto bracht de zondag door met zijn familie. Matthijs de Ligt vermaakte zich met zijn hondjes in het bos.





Leonardo Bonucci en Casemiro fietsten zondag een stukje met hun gezin. Xavi Simons en Claudio Marchisio werkten thuis op de fiets aan hun conditie.





Luca Pellegrini, dit seizoen door Juventus verhuurd aan Cagliari, ging vissen met zijn vrienden. De vangst mocht er wezen.