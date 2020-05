Vitesse meldt opnieuw contractnieuws en voorkomt transfervrij vertrek

Patrick Vroegh heeft zijn aflopende contract bij Vitesse verlengd. De Arnhemmers communiceren via de officiële kanalen dat de twintigjarige middenvelder zijn handtekening heeft gezet onder een driejarige verbintenis, die hem tot medio 2023 aan de club verbindt. Eerder deze week maakte Vitesse al bekend Remko Pasveer zijn contract met één seizoen verlengd had.

“Ik ben blij dat het rond is. De club heeft meerdere keren het vertrouwen in mij uitgesproken. Dat vertrouwen wil ik waar gaan maken op het veld. Het afgelopen seizoen was heel bijzonder voor mij. Ik maakte mijn debuut in de Eredivisie, mocht zelfs mijn basisdebuut maken en kreeg kort voordat de competitie werd stilgelegd steeds meer speelminuten”, zegt Vroegh op de website van Vitesse. De middenvelder maakte eerder dit seizoen zijn debuut in de hoofdmacht en speelde tot dusver tien officiële wedstrijden.

“Ik heb mezelf kunnen laten zien. En mijn harde werken is nu beloond met een nieuw contract. Het verlangen om weer wedstrijden te mogen spelen is groot. Ik kan niet wachten om weer in GelreDome te schitteren”, stelt Vroegh. Vitesse nam hem in 2015 over van Willem II, waar hij de eerste jaren van zijn loopbaan doorbracht. Ook technisch directeur Johannes Spors is tevreden met de contractverlenging van Vroegh.

“Patrick bezit alle kwaliteiten om ver te komen. Het is belangrijk dat hij hard blijft werken om elke dag nog beter te worden. Ik ben blij dat Patrick ervoor heeft gekozen om de volgende stappen in zijn carrière bij Vitesse te zetten”, benadrukt Spors. “Dit is precies de reden waarom onze voetbalacademie bestaat: eigen talenten klaarstomen voor het eerste elftal. Wij zijn er trots op dat Patrick de komende jaren Vitessenaar blijft.”