Roberto Carlos zag Premier League-droom vervliegen: ‘Akkoord was er al’

Roberto Carlos verliet Real Madrid in de zomer van 2007, na elf uiterst succesvolle seizoenen in Spanje. De voormalig linksback stond dertien jaar geleden op het punt om een contract te tekenen bij Chelsea, maar op het laatste moment werd de deal met the Blues afgeblazen. Uiteindelijk ging Fenerbahçe aan de haal met de Braziliaanse vleugelverdediger.

"Ik had destijds twee aanbiedingen op zak", verklaart Roberto Carlos in een interview met Goal. "Met Chelsea werd geen akkoord bereikt, waardoor ik bij Fenerbahçe een contract tekende." Om er gelijk aan toe te voegen. "Maar ik was heel dicht bij een overgang naar Chelsea. Er was letterlijk al een akkoord bereikt en ik hoefde alleen nog maar naar Londen af te reizen om mijn handtekening te zetten."

"Dat was allemaal een week voordat ik bij Fenerbahçe tekende", zo vervolgt Roberto Carlos zijn terugblik op de transferzomer van 2007. "Ik had in Parijs een afspraak met Peter Kenyon (toenmalig algemeen directeur van Chelsea, red.) en eigenaar Roman Abramovich. Op het laatste moment konden de laatste formaliteiten rondom het contract niet worden afgerond, zoals in het voetbal wel vaker voorkomt. Er waren wat issues met de advocaat van Chelsea, ondanks dat er al een akkoord was gesloten." Roberto Carlos had graag in de Premier League uitgekomen. "Met mijn kenmerken als speler had ik daar zeker gepast."

Jaren eerder, in 1995, had Roberto Carlos al de mogelijkheid om naar Engeland te verhuizen. "Toen speelde ik nog bij Palmeiras. Aston Villa had interesse, maar kon het financiële plaatje niet rondkrijgen. Kort daarna koos ik voor Internazionale." Het verblijf in Milaan bleef beperkt tot een seizoen, mede door de moeizame samenwerking met toenmalig trainer Roy Hodgson. Roberto Carlos vertrok naar Real en met de Koninklijke veroverde hij naast vier landstitelds driemaal de Champions League. Daarnaast legde hij met de Braziliaanse ploeg in 2002 beslag op de wereldtitel.