De Limburger: Aleksei Korotaev bevestigt breuk met Roda JC per e-mail

Aleksei Korotaev vertrekt als aandeelhouder van Roda JC Kerkrade, zo verzekert De Limburger dinsdag op basis van bronnen rondom de club uit de Keuken Kampioen Divisie. De Zwitserse zakenman met Russische roots levert zijn twintig procent van de aandelen in, zodat de leiding van Roda JC kan gaan werken aan de invulling van de toekomstplannen.

Roda JC en Korotaev moeten het akkoord, dat per e-mail tot stand is gekomen, nog wel definitief bekrachtigen bij een notaris. Vanwege een juridisch geschil kan de aandeelhouder Dubai voorlopig niet verlaten, waardoor de formaliteiten met een videoverbinding zullen moeten worden afgerond. Bovengenoemde krant benadrukt in dat kader dat het nog wel even kan duren voordat Roda JC met witte rook komt omtrent het vertrek van Korotaev.

Volgens De Limburger werd er achter de schermen al maanden gewerkt aan een plan om het afgezakte Roda JC weer uit het slop te trekken, met daarbij hoofdrollen voor beursmiljonair Roger Hodenius, ICT-ondernemer Stijn Koster en beleggingsmaatschappij Mercurius. Deze partijen waren het met elkaar eens dat Korotaev geen toekomst heeft als grootaandeelhouder in Kerkrade en daarom zo snel mogelijk moet vertrekken. Naar verluidt heeft Korotaev wel oren naar een tussentijdse beëindiging van de samenwerking met de Limburgers.

Korotaev maakte begin 2017 zijn entree bij Roda JC, met de intentie om de club op termijn helemaal over te nemen. De zakenman nam voor twee miljoen euro twintig procent van de aandelen over van toenmalig eigenaar Frits Schrouff en investeerde daarnaast nog eens twee miljoen euro in de club. Vanwege een langlopende juridische kwestie kan Korotaev echter al enkele jaren niet bij zijn geld, terwijl hij ondertussen Dubai niet mag verlaten. Hierdoor kan hij niet voldoen aan zijn verplichtingen op financieel gebied, al is het niet bekend welk bedrag de zakenman nog moet overmaken naar Roda JC. De kans is aanwezig dat Korotaev bij inlevering van diens aandelen het verschuldigde bedrag niet meer hoeft te betalen.

Roda JC leek vorig jaar zomer te worden overgenomen door de Mexicaanse zakenman Mauricio García de la Vega, die met grootste plannen binnenkwam in het Parkstad Limburg Stadion. Zijn komst stuitte echter al snel op verzet binnen verschillende geledingen binnen de club. García de la Vega vertrok enkele maanden later alweer uit Kerkrade, nadat de KNVB de overnameplannen van tafel had geveegd.