Dinsdag, 19 Mei 2020

de plannen van Real Madrid op de transfermarkt

Barcelona gaat Marc Cucurella toch niet terughalen. Getafe heeft de Catalanen al wel laten weten dat de gehuurde linksback annex linkshalf voor zes miljoen euro definitief ingelijfd zal worden. (Mundo Deportivo)

Fiorentina bereidt een bod op Leonardo Spinazzola voor. AS Roma wenst om en nabij de 12,5 miljoen euro te ontvangen voor de vleugelverdediger, die in januari nog op weg was naar Internazionale. (Diverse Italiaanse media)

Real Madrid gaat in elk geval in de zomer geen poging voor Erling Braut Haaland wagen. De club blijft vertrouwen houden in Luka Jovic en wil voorlopig alleen spelers verkopen of verhuren. (Diverse Spaanse media)

Valencia heeft de bijna transfervrije José Maria Callejón een contractvoorstel tot medio 2023 geboden. De aanvaller van Napoli kan in Mestalla 3,5 miljoen euro per jaar gaan verdienen en dat is meer dan bij Sevilla. (Mundo Deportivo)

Arsenal gaat zich spoedig voor Nico Elvedi melden. Borussia Mönchengladbach staat open voor het vertrek van de centrumverdediger annex Zwitsers international, daar hij nog maar een jaar onder contract staat. (The People)