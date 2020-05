Atalanta in diepe rouw om overlijden Andrea Rinaldi (19)

Atalanta komt maandagmiddag met het verschrikkelijke nieuws naar buiten dat jeugdspeler Andrea Rinaldi is overleden. De negentienjarige middenvelder bezweek aan de gevolgen van een hersenaneurysma. Rinaldi werd vorige week vrijdag onwel op de training en daardoor onmiddellijk naar het ziekenhuis vervoerd. Drie dagen later overleed hij echter op de intensive care, zo klinkt het.

"Net als op het veld was je ook in dit geval de laatste om op te geven", zo schrijft de clubleiding van Atalanta maandag in een verklaring omtrent het overlijden van Atalanta. "Jouw gulle glimlach zal altijd in de harten van de mensen die het plezier hebben gehad om je te ontmoeten blijven zitten. Vaarwel Andrea..." Rinaldi doorliep de jeugdopleiding van Atalanta, maar een debuut in de hoofdmacht werd hem nog niet gegund.

"President Antonio Percassi en de hele Atalanta-familie zijn diep ontroerd. We leven dan ook intens mee met de familie van Andrea in deze zeer moelijke tijden", voegt het bestuur van de nummer vier in de Serie A daaraan toe. Rinaldi werd overigens onwel tijdens een oefensessie van Legnano, de Serie D-club die de middenvelder huurde van Atalanta.

Het overlijden van Rinaldi is een nieuwe tegenslag voor Atalanta. De provincie Bergamo is een van de zwaarst getroffen gebieden in Italië tijdens de coronacrisis. Verschillende spelers van de kwartfinalist in de Champions League raakten ook besmet met het coronavirus. De training is inmiddels hervat, al is het nog onduidelijk wanneer er weer gespeeld wordt in de Serie A.