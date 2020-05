De boodschap van alle Eredivisie- en Keuken Kampioen Divisie-clubs aan jou

ACHTER ELKAAR. VOOR ONS VOETBAL.

EREDIVISIE- EN KEUKEN KAMPIOEN DIVISIE-CLUBS BRENGEN COLLECTIEVE BOODSCHAP AAN SUPPORTERS

‘Achter elkaar, voor ons voetbal’. Dat is de collectieve boodschap van de clubs in het betaald voetbal richting hun achterban. Aanleiding hiervoor is de gezamenlijke boodschap van de clubs over de omgang met de reeds aangeschafte (seizoen)kaarten. De resterende wedstrijden in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie worden niet meer gespeeld als gevolg van de Corona-maatregelen.

Het stopzetten van de competitie zorgt ervoor dat supporters één of meerdere wedstrijden mislopen. De clubs bieden hun achterban daarom opties aan om hen hierin tegemoet te komen. Supporters die hiervoor in aanmerking komen ontvangen op 12 mei een persoonlijk bericht vanuit hun club waarin de mogelijkheden worden uitgelegd. Informatie over de verkoop van seizoenkaarten voor komend seizoen volgt via de kanalen van de club.

Om de collectieve boodschap kracht bij te zetten, spreken de clubs gezamenlijk hun achterban toe met een open brief, voorgedragen in een video.