Padt emotioneel om overleden Dinand (11): ‘Ik zakte door mijn knieën’

Op 3 mei 2015 won FC Groningen ten koste van PEC Zwolle de beker (0-2). Sergio Padt, de enige speler die vijf jaar na dato nog steeds onder contract staat bij de Trots van het Noorden, blikt in gesprek met RTV Noord terug op de memorabele dag. De doelman denkt daarbij terug aan de elfjarige supporter Dinand, die FC Groningen vaak toejuichte.

De jongen uit Loppersum was ernstig ziek en mocht na de 1-8 overwinning van FC Groningen tegen Flevo Boys in oktober 2014 mee in de bus terug naar Groningen. De spelers raakten diep onder de indruk van het verhaal van Dinand, die voor de spelers ook nog eens zelfgemaakte gelukspoppetjes had meegenomen. FC Groningen hoopte dat Dinand bij het volgende bekerduel met FC Volendam in december ook van de partij zou zijn, maar inmiddels was hij overleden aan kanker.

"Hij zat die wedstrijd bij het uitvak", memoreert Padt het duel met Flevo Boys. "We hebben hem toen eerst meegenomen naar de kleedkamer. Hij mocht toen met ons mee in de bus en daar kregen we een gelukspoppetje van hem voor aan onze sleutelhanger. Hij vertelde toen dat het poppetje voor ons geluk was. Zelf ben ik iemand die best bijgelovig is, dus ik denk dat de bekerwinst ook een beetje doordat poppetje en Dinand komt. Dat hadden wel meerdere spelers."

Padt was tijdens de bekerfinale te gespannen om te genieten van het moment, maar toen de laatste minuten aanbraken, schoot Dinand door zijn hoofd. "Ik ben vanaf dat moment bij hem blijven stilstaan. Met Peter van de Vlag (tweede doelman, red.) had ik afgesproken dat hij naar me toe zou rennen bij het eindsignaal, dus dat deed hij ook. Maar ik zakte na de wedstrijd door mijn knieën. Had een heel emotioneel moment. Dat had met alles te maken, maar ook zeker met Dinand."