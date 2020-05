Millen Baars tekent na vertrek bij Manchester United contract in Nederland

AZ heeft zich definitief versterkt met Millen Baars, zo maken de Alkmaarders via de officiële kanalen bekend. De negentienjarige vleugelaanvaller zet bij AZ zijn handtekening onder een driejarig contract, dat hem tot medio 2022 aan de club verbindt. Baars speelde tussen 2017 en 2019 voor Manchester United, maar liet de Engelse grootmacht afgelopen zomer achter zich en zat sindsdien zonder club.

Baars werd al op jonge leeftijd door Ajax opgepikt bij De Kennemers en speelde uiteindelijk acht jaar in de jeugdopleiding van de Amsterdammers, tot hij de overstap naar Manchester United maakte. Bij the Red Devils speelde de jonge vleugelaanvaller in de Onder-18 en de Onder-23, maar in de zomer van 2019 kwam er een einde aan zijn dienstverband in Engeland. Na een stageperiode bij AZ, sloot hij aan bij de beloftenploeg. Van een debuut in Jong AZ kwam het nog niet, maar Baars heeft nu wel zijn handtekening gezet onder een contract bij de Alkmaarders.

“Het maakt me trots. Ik ben heel blij met het contract en dat ik deze kans krijg. AZ is een warme club met fijne mensen die je willen helpen. Ook kende ik al een aantal jongens van het team. Daardoor kon ik mezelf hier snel aanpassen”, laat Baars weten op de website van AZ. Hij merkt dat het niveau bij de beloftenploeg hoog ligt. “Dat is ook nodig, want in de Eerste Divisie speel je tegen oudere en ervaren voetballers. Dat is heel anders dan bij jeugdvoetbal. Voor je eigen ontwikkeling is het goed te kunnen wennen aan het mannenvoetbal.”

“Dat maakt de stap naar de Eredivisie uiteindelijk gemakkelijker. Ik hoop het team zo goed mogelijk te helpen en in de toekomst te kunnen aansluiten bij AZ 1”, stelt Baars. Hoofd jeugdopleidingen Paul Brandenburg vertelt dat AZ de jonge vleugelaanvaller de laatste tijd van dichtbij aan het werk heeft gezien en definitief overtuigd is geraakt van zijn kwaliteiten. “Millen is een watervlugge en creatieve voorhoedespeler die op beide flanken uit de voeten kan. Hij is technisch vaardig, atletisch en rustig voor de goal.”