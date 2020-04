‘Jullie houden er toch wel van, van die ronde borsten en volle lippen’

FHM en Voetbalzone gaan in aanloop naar de bekendmaking van de nieuwe FHM 500 op zoek naar de WAG 2020! Nadat Mikky Kiemeney van Frenkie de Jong tweemaal aan de haal ging met de prijs, is het tijd voor een nieuwe winnares. In tijden van lockdown doen we grondige desk research, leggen we contact met een aantal nieuwe voetbalvrouwen en leren we ze op afstand beter kennen. In deze eerste aflevering maken we kennis met Marrit Nicolai, de verloofde van Eredivisie-keeper Warner Hahn. Marrit maakte carrière als danseres, model en schreef een eigen boek. In dit interview laat ze zien dat ze bepaald niet bang is om het achterste van haar tong te laten zien!

Stemmen op de nieuwe FHM 500 kan vanaf donderdag 30 april.

