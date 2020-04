Ronaldinho vertelt over gevangenisleven: ‘Het eerste wat ik straks ga doen?’

Ronaldinho heeft voor het eerst sinds zijn arrestatie op 6 maart een interview gegeven. De oud-voetballer zegt te bidden voor een snelle oplossing, nu hij nog altijd in Hotel Palmaroga in de Paraguayaanse hoofdstad Asunción in huisarrest zit. De Braziliaan werd opgepakt toen hij samen met zijn broer Roberto de Assis Moreira Paraguay probeerde te betreden met een vals paspoort. Het tweetal verbleef enkele weken in de gevangenis, totdat Ronaldinho een borgsom van circa anderhalf miljoen euro betaalde en op borgtocht vrijkwam.

Ronaldinho, die verdacht wordt van het vervalsen van zijn paspoort en witwassen, vertelt in gesprek met een journalist van ABC Color wat zijn plannen zijn zodra hij zijn vrijheid weer terug heeft: “Het eerste wat ik ga doen is mijn moeder een dikke kus geven”, aldus de veertigjarige oud-speler van onder meer Barcelona en AC Milan. “Sinds de start van de coronacrisis maakt zijn een moeilijke periode door. Daarna zal ik deze situatie even moeten laten bezinken.”

Ronaldinho vrijgelaten uit Paraguayaanse gevangenis

Ronaldinho is zich van geen kwaad bewust. “We waren met stomheid geslagen toen we erachter kwamen dat onze papieren niet legaal waren. Vanaf dat moment hebben we altijd de intentie gehad om medewerking te verlenen in het onderzoek, om dit hele verhaal op te helderen”, vervolgt Ronaldinho, die hoopt dat deze periode snel achter de rug is. “Ik blijf bidden, in de hoop dat God hier snel een einde aan maakt. Het kwam hard aan toen ik te horen kreeg dat ik naar de gevangenis moest. Ik had me nooit een voorstelling kunnen maken dat ik in deze situatie zou belanden. Al mijn gehele leven probeer ik mensen te laten genieten met voetbal.”

De voormalig Braziliaans international zegt in het interview dat hij samen met zijn broer naar Paraguay reisde voor de lancering van een online casino en de uitgave van een boek. Op de dag dat hij wilde terugkeren naar Brazilië voor de verjaardag van zijn zoon, werd hij gearresteerd. Hij werd overgebracht naar een gevangenis, waar hij naar eigen zeggen goed werd behandeld door andere gevangenen. Ronaldinho was al snel populair en vertelt dat hij veel gevraagd werd om zijn handtekening uit te delen. Ook speelde hij regelmatig een potje voetbal. “Voetballen, handtekeningen uitdelen en op de foto gaan is onderdeel geworden van mijn leven. Ik had geen reden om daarmee te stoppen, zeker niet in een omgeving met mensen die, net als ik, een moeilijke tijd hadden.”

De voormalig winnaar van de Ballon d’Or verblijft intussen al weken in een hotelkamer. Terugkijkend op zijn tijd in de gevangenis vertelt hij dat er ook leuke momenten waren. Zo werd er voor zijn veertigste verjaardag een barbeque georganiseerd door zijn medegevangenen. Vooralsnog is het onduidelijk of en wanneer Ronaldinho weer op vrije voeten komt. Hij heeft eerder al te horen gekregen dat zijn huisarrest nog maanden kan duren. De gevangenisstraf voor het misdrijf waarvan hij verdacht wordt kan in Paraguay oplopen tot vijf jaar. Ronaldinho hoopt dat het afloopt met een sisser, daar hij naar eigen zeggen geen idee had dat hij een strafbaar feit pleegde.