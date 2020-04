‘RKC moet door onverwachte handhaving zescijferig bedrag betalen’

RKC Waalwijk speelt ook volgend seizoen in de Eredivisie. De KNVB bepaalde vorige week vanwege de coronacrisis dat er geen clubs zullen degraderen en promoveren, waardoor de huidige nummer achttien van de Eredivisie zich handhaaft. Het besluit van de voetbalbond betekent volgens BILD ook goed nieuws voor Hannover 96, dat Emil Hansson sinds januari uitleent aan RKC.

De 21-jarige vleugelspeler maakte vorig jaar zomer de overstap van Feyenoord naar Hannover 96. In een halfjaar tijd wist de Zweed zich niet te onderscheiden bij de club uit de 2.Bundesliga, waardoor een verhuur een optie was. RKC, dat Hansson eerder al had geleend van de Rotterdamse club, hapte toe en besloot hem voor een halfjaar naar Waalwijk te halen. Hansson stond vanaf januari iedere wedstrijd in de basis van RKC en kwam uiteindelijk tot zeven competitieduels.

RKC stevende dit seizoen af op directe degradatie, maar door het besluit van de KNVB blijft de club toch in de Eredivisie. Volgens BILD heeft dit tot gevolg dat RKC 'een zescijferig bedrag' moet overmaken aan Hannover 96 vanwege de huur van Hansson. De boulevardkrant claimt dat er tijdens de onderhandelingen een clausule is afgesproken dat RKC moet betalen als men zich zou handhaven. Hansson, die nog tot medio 2022 vastligt, gaat deze week in gesprek met de Duitse club over zijn toekomstperspectief.