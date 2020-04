Junior Sambia (23) in kunstmatig coma gebracht: ‘Hij deed alles goed’

Junior Sambia werd vijf dagen geleden in het ziekenhuis opgenomen met ernstige maag- en darmklachten en de middenvelder van Montpellier is nog altijd niet aan de beterende hand. Bij de 23-jarige Sambia is inmiddels het coronavirus vastgesteld en hij is in een kunstmatig coma gebracht om hem zo goed mogelijk te kunnen behandelen, zo bevestigt zijn zaakwaarnemer Frédéric Guerra in gesprek met Le Parisien.

“Zijn toestand is vrijdag stabiel gebleven. Hij is niet achteruitgegaan, maar hij is ook niet beter geworden. Het is moeilijk, hij heeft zich echt aan de zelfisolatie gehouden. Hij deed alles goed. Hij moet het virus hebben opgelopen in een winkel”, vertelt Guerra. “Hij heeft drie dagen last gehad van ernstige diarree, op dinsdagochtend is hij vervolgens naar het ziekenhuis gegaan.”

“Ik kreeg hem te pakken toen hij nog aan een infuus lag. Hij had net de resultaten voor de Covid-19-test binnen gekregen. De eerste was nog negatief en hij zou woensdag eigenlijk weer naar huis gaan. Zijn toestand ging toen echter achteruit nadat hij ook last van zijn longen kreeg. Tijdens het vervoer kreeg hij het nog zwaarder. Hij ging daarna terug naar hetzelfde ziekenhuis, waarna hij nog tweemaal werd overgeplaatst voordat hij in een kunstmatig coma werd gebracht”, sluit Guerra af.

Een tweede test wees uit dat Sambia inderdaad besmet is met het coronavirus. In Frankrijk zijn momenteel meer dan 123.000 mensen positief getest op het virus, waarvan er ruim 22 duizend zijn overleden. Het land is voorlopig tot 11 mei in een lockdown geplaatst, al is de kans aanwezig dat deze maatregel op termijn verlengd zal worden.