Ajax, PSV, Manchester City en Arsenal grijpen mis bij Belgisch toptalent

Ajax en PSV hebben naast Mika Godts gegrepen. De veertienjarige aanvallende middenvelder annex spits verruilt de jeugdopleiding van Anderlecht voor die van KRC Genk, zo maakt hij via zijn Instagram-account bekend. Naast de Nederlandse topclubs zouden ook Arsenal en Manchester City nadrukkelijk geïnteresseerd zijn geweest in de diensten van Godts.

“Officieel! Ik ben blij dat ik kan aankondigen dat ik voor KRC Genk ga spelen! Ik wil de spelers en staf van Anderlecht enorm bedanken voor de afgelopen negen jaar, waarin ik me heb ontwikkeld tot de speler die ik nu ben. Ik ben klaar om een nieuwe uitdaging aan te gaan”, zo schrijft Godts op zijn Instagram-account. De jonge aanvallende middenvelder annex spits zet in juni, als hij vijftien wordt, bij KRC Genk zijn handtekening onder zijn eerste profcontract.

Godts zal bij KRC Genk aansluiten in de Onder-18. Het Laatste Nieuws schrijft dat ook Ajax, PSV, Manchester City en Arsenal concreet in de markt waren voor Godts. Dat KRC Genk uiteindelijk aan de haal is gegaan met Godts, wordt door de Belgische krant bestempeld als een ‘straffe transfer’. Het toptalent is tevens jeugdinternational voor België.