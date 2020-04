AD geeft duidelijkheid over toekomst Kuyt en Botteghin bij Feyenoord

Dirk Kuyt was bij Feyenoord de hoofdkandidaat om volgend seizoen de nieuwe trainer van de Onder-21 te worden. De oud-aanvaller, dit seizoen de eindverantwoordelijke bij de Onder-19 van de Rotterdammers, heeft volgens het Algemeen Dagblad deze aanbieding echter naast zich neergelegd. Kuyt wil volgend seizoen gebruiken om zoveel mogelijk rond te kijken op diverse trainingsvelden.

Feyenoord maakte dinsdag wereldkundig dat Dick Advocaat een jaar langer trainer blijft in De Kuip. Kuyt werd eerder veelvuldig genoemd als mogelijk opvolger van Advocaat, die nu tot medio 2021 vastligt bij Feyenoord. De oud-aanvaller is dit seizoen bij Feyenoord Onder-19 voor het eerst aan de slag als trainer, maar volgend seizoen wil Kuyt naar verluidt zoveel mogelijk rondkijken op diverse trainingsvelden van zowel de jeugdopleiding en het eerste elftal van Feyenoord als verschillende buitenlandse clubs.

Nu Advocaat zijn aflopende contract verlengd heeft, kan technisch directeur Frank Arnesen in samenspraak met de ervaren oefenmeester gaan bouwen aan de selectie voor volgend seizoen. Feyenoord hoopt dat Steven Berghuis door het aanblijven van Advocaat zijn gewenste transfer met in ieder geval een jaar uitstelt, terwijl er wordt onderhandeld met Leroy Fer en diens zaakwaarnemer Rob Jansen over het verlengen van zijn aflopende verbintenis.

Ook Eric Botteghin is in het bezit van een aflopend contract en de 32-jarige verdediger kan op korte termijn een nieuwe aanbieding tegemoet zien. Rick Karsdorp lijkt terug te keren naar AS Roma, terwijl Bart Nieuwkoop na een jaar op huurbasis bij Willem II zijn opvolger moet worden. Op het verlanglijstje van Advocaat prijken nu nog twee middenvelders en een linksbuiten. Voor de laatste vacature werd de transfervrije Bryan Linssen genoemd en Oguzhan Özyakup zou een van de twee gewenste middenvelders kunnen zijn. Er wordt echter voorspeld dat de onderhandelingen met Besiktas over Özyakup niet gemakkelijk zullen zijn.