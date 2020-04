BILD ontkracht wild gerucht: Peter Bosz rekent op ‘El Principe’

Het bestuur van Bayer Leverkusen en Peter Bosz zijn ervan overtuigd dat Charles Aránguiz langer aan de club blijft verbonden, zo verzekert BILD vrijdag. Het contract van de vandaag 31 jaar geworden middenvelder met de Bundesliga-club loopt in de zomer ten einde en in zijn vaderland Chili werd donderdag flink gespeculeerd.

Chileense media verzekerden dat Aránguiz sinds 1 januari een voorakkoord met Bayern München heeft. Voetballers met aflopende contracten mogen een half jaar voor het einde van de contractuele samenwerking met andere clubs om de tafel. Dat zou hebben geresulteerd in een akkoord tussen het kamp Aránguiz en Bayern over een contract tot medio 2022, maar BILD stelt dat de toekomst van de Chileens international ‘gewoon’ in Leverkusen ligt.

Aránguiz heeft al enkele weken een aanbieding van Bayer op zak, zo schrijft het dagblad. Door de coronacrisis is zaakwaarnemer Fernando Felicevich echter niet in staat om van Chili naar Duitsland te vliegen. De middenvelder wil per se dat zijn belangenbehartiger aanwezig is als de laatste details zijn afgerond en de handtekeningen zijn gezet. BILD stelt dat Bayer en Bosz desondanks vertrouwen hebben in een goede afloop en er niet van uitgaan dat de situatie nog gaat veranderen.

Aránguiz is een van de smaakmakers in het elftal van Bayer, dat momenteel een vijfde plaats in de Bundesliga inneemt en acht punten minder dan koploper Bayern heeft. El Principe maakte pas in 2015 de oversteek naar Europa, na onder meer in Brazilië en Argentinië te hebben gespeeld.