KNVB ontvangt na Ajax ook duidelijk ‘nee’ van PSV: ‘Niet onze voorkeur’

PSV volgt het voorbeeld van Ajax en neemt niet deel aan de nieuwe Onder-21-competitie, zoals de KNVB die voor volgend seizoen voor ogen heeft. De Eindhovense club benadrukt dat er met Jong PSV al een soortgelijk elftal actief is in de Keuken Kampioen Divisie. Om dezelfde reden heeft Ajax besloten om de plannen van de KNVB van tafel te vegen.

Door de veranderingen die de KNVB wil doorvoeren gaat PSV Onder-19 voortaan door het leven als PSV Onder-18. "De KNVB heeft er voor gekozen om deze wijziging door te voeren, om ruimte te creëren voor een nieuwe Onder 21-competitie", verklaart hoofdopleidingen Ernest Faber op de website van PSV. "Het heeft niet onze voorkeur en daarom gaan we ook niet aan de nieuwe competitie deelnemen."

"Onze Onder 21-ploeg blijft onder de naam Jong PSV actief in de Keuken Kampioen Divisie. Daar hebben we jaren geleden niet voor niets voor gekozen én in geïnvesteerd. En het belangrijkste: het werkt. Voor ons, maar ook voor de andere clubs die destijds aanhaakten", voegt Faber daaraan toe. Zijn collega Saïd Ouaali van Ajax liet deze week in gesprek met Voetbal International hetzelfde geluid horen. De opleider is er niet blij mee dat Ajax Onder-18 voortaan het hoogste jeugdelftal is. "De huidige opzet is voor ons precies de route die onze toptalenten nodig hebben. Wij geloven in de weg der geleidelijkheid."

"Je krijgt straks meer een gat tussen de oudste jeugd en het betaald voetbal. De kans bestaat dat spelers van de Onder-18 langer nodig gaan hebben om aan de overstap naar het betaald voetbal te wennen en dat is precies wat Ajax niet wenst", aldus Ouaali, die de huidige route die Ajax-talenten bewandelen als ‘perfect’ omschrijft. "Dat zien we ook terug in de cijfers; het rendement van het aantal spelers dat doorstoot naar Jong Ajax en Ajax 1 is hoog."

