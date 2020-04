Chinees international op heterdaad betrapt; Guangzhou grijpt keihard in

Chinees international Yu Hanchao is ontslagen door zijn club Guangzhou Evergrande. De 33-jarige buitenspeler werd op heterdaad betrapt toen hij een letter op de kentekenplaat van zijn auto veranderde van een E in een F. Dit deed hij vermoedelijk om verkeersregels te omzeilen.

Yu werd bij zijn actie gefilmd door een voorbijganger. De 59-voudig international werd niet veel later ingerekend door de politie. Volgens diverse media wordt hij voor vijftien dagen vastgehouden en moet hij een boete van omgerekend circa 645 euro betalen. Daarnaast krijgt hij een aantekening op zijn rijbewijs en moet hij op zoek naar een nieuwe club. Guangzhou meldt via een persbericht dat alle spelers die de wet overtreden ontslagen worden.

China international Yu Hanchao has been sacked by Guangzhou Evergrande for altering his license plate ?? The 59-cap winger was filmed trying to change an E to an F on his car, possibly to avoid local traffic restrictions ?? ????? pic.twitter.com/3gkYGWP5ue