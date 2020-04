Ajax grijpt ondanks bezoek aan Amsterdam mis: ‘Inter lijkt ons de juiste keuze’

Nikola Iliev werd in januari voor het eerst in verband gebracht met een overstap naar Ajax en de vijftienjarige aanvallende middenvelder van Botev Plovdiv werd toen ook samen met zijn zaakwaarnemer en clubdirecteur Asen Karaslavov in Amsterdam gespot. Ajax lijkt het kamp-Iliev echter niet te hebben kunnen overtuigen, aangezien het talent nu onderweg is naar Internazionale.

“We waren ook dicht bij een akkoord met Ajax, maar we hebben het gevoeld dat Inter de juiste club voor hem is”, vertelt zaakwaarnemer Kaloyan Ivanov dinsdag in gesprek met Novapress. De overgang is vanwege de uitbraak van de coronacrisis nog niet helemaal afgerond, zo voegt Ivanov toe.

“Hun technisch directeur Piero Ausilio zou naar Bulgarije komen, maar zijn bezoek is geannuleerd vanwege de COVID-19-crisis. Als alles goed gaat, tekent hij aankomende zomer bij i Nerazzurri.” Ivanov verwacht verder geen obstakels meer tegen te komen: “Wij zijn er klaar voor om op een normale manier afscheid te nemen van Botev, er zullen geen problemen zijn.”

“Er was ook interesse van Levski Sofia, CSKA Sofia en Ludogorets, maar het is onze bedoeling dat zijn groeiproces in het buitenland voortgezet wordt”, sluit de belangenbehartiger af. Iliev, die in juni zijn zestiende verjaardag viert, heeft ondanks zijn jeugdige leeftijd zijn debuut in de hoofdmacht van Botev al gemaakt.