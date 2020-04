IFAB voert nieuwe regels in: wat gebeurt er bij de VAR, hands en penalty's?

De internationale spelregelcommissie IFAB heeft de wijzigingen voor het seizoen 2020/21 kenbaar gemaakt. De inzet van de VAR, de beoordeling van aanvallend hands én de bestraffing van het gedrag van de keeper bij een penalty worden gewijzigd. De nieuwe regels gelden in principe vanaf 1 juni, maar door de coronacrisis is het goed mogelijk dat het huidige seizoen de genoemde datum passeert. Zodoende heeft de IFAB laten weten dat competities zelf mogen beslissen wanneer ze de nieuwe regels invoeren en hanteren: vanaf 1 juni of vanaf het begin van volgend seizoen.

1. VAR

De videoscheidsrechter is vrijwel ieder weekeinde een bron van ergernis. Is het niet omdat de VAR de scheidsrechter van dienst beïnvloedt door hem naar het scherm te roepen en vraagt om een achteraf onevenredige sanctie na een lichte overtreding, dan is het wel omdat de VAR bepaalde, achteraf controversiële, situaties niet goed beoordeeld. Met name in Engeland wordt de beslissing van de VAR steevast overgenomen door de scheidsrechter op het veld, terwijl de dienstdoende arbiter niet naar het scherm langs de kant is gegaan om het incident nader te bekijken.

Met de nieuwe regelgeving van de IFAB komt hier verandering in. Bij een incident dat door de VAR als 'subjectief' wordt aangemerkt, wordt voortaan van de scheidsrechter op het veld verwacht dat hij steevast de beelden gaat bekijken langs de kant. "Op het moment dat er in de ogen van de VAR sprake is van een duidelijke fout, dan zal de scheidsrechter zelf altijd op het scherm moeten kijken", legt scheidsrechter Danny Makkelie uit bij de NOS. "Dit heeft vooral betrekking op Engeland, waar scheidsrechters bijna niet naar het scherm gaan."

"Decisions are being taken by a referee that is miles and miles away on a TV screen. He doesn't feel the game!"



Wolves manager Nuno Espirito Santo has his say on VAR. pic.twitter.com/hE7tPrTVwU — ESPN FC (@ESPNFC) December 30, 2019

2. Aanvallend hands

Aanvallers kunnen momenteel niet profiteren van een aanvallende handsbal: de scheidsrechter of de VAR grijpt bij een handsbal in en geeft een vrije trap aan de tegenstander. De IFAB voert bij deze reglementen een verandering in. Een onbewuste handsbal van een aanvallende speler wordt alleen nog bestraft als het meteen leidt tot een doelpunt of grote kans voor de aanvallende ploeg. Een goal of kans wordt afgefloten als de bal na de handsbal nog een kleine route aflegt of als er nog enkele passes worden gegeven. Hierbij is een duidelijke grens voor hands vastgesteld, namelijk waar de arm 'stopt': bij de oksel.

In het huidige seizoen zijn regelmatig doelpunten afgekeurd omdat een speler van de aanvallende partij vroeg in de aanval de bal toucheerde met de arm. Voor het publiek was het op een gegeven moment niet meer duidelijk wanneer het nou wel of geen strafbaar hands was. Ook arbiter Bas Nijhuis kon weinig duidelijkheid scheppen toen hij september bij Veronica Inside tekst en uitleg moest geven over strafbaar hands. "Het feit dat je een zo lang verhaal moet vertellen, Bas... Dat snapt toch helemaal niemand thuis?", oordeelde presentator Wilfred Genee. Wim Kieft vulde aan: "Die hele VAR... Ik heb nog nooit zo vaak hands gezien als tegenwoordig."

3. Straf voor keeper

Doelmannen kregen dit seizoen direct een gele kaart als ze bij een strafschop géén voet aan de lijn hielden en te vroeg van hun lijn kwamen, maar door de nieuwe regels gaat een scheidsrechter minder snel een kaart trekken. Als het schot van de speler over of naast gaat of het aluminium raakt, hoeft de penalty überhaupt niet overgenomen te worden, tenzij de speler enorm werd beïnvloed door de actie van de keeper. Als de doelman strafbaar te vroeg van zijn lijn komt, dus als hij de penalty weet te stoppen, dan krijgt hij eerst een waarschuwing. Bij een tweede overtreding volgt een prent.

Gele kaarten uit de reguliere speeltijd of verlenging tellen niet mee bij een eventuele penaltyreeks. Een keeper die al geel op zak heeft en tijdens de strafschoppenserie wederom een gele kaart krijgt voorgeschoteld, hoeft niet met rood naar de kant. De scheidsrechter van dienst registreert dan echter wel dat de sluitpost twee keer geel heeft gehad. Onder anderen penaltykiller Tim Krul, die erom bekend staat zijn tegenstanders te intimideren en vaak vroeg van de doellijn te komen, zal blij zijn met de nieuwe regel. In de penaltyreeks van de achtste finale van de FA Cup tegen Tottenham Hotspur afgelopen maart ging de doelman van Norwich City vaak vroegtijdig van zijn lijn. De arbitrage greep echter niet in, waardoor Krul uitgroeide tot de held van de avond.