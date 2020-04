Woensdag, 8 April 2020

Cengiz Ünder kan naar LaLiga en Premier League

Internazionale weet nog niet zeker of men verder wil met Matias Vecino. De middenvelder zou volgend seizoen kunnen fungeren als reservespeler, maar de Italiaanse club bekijkt ook de mogelijkheden om hem in te zetten in een ruildeal. (Tuttosport)

Juventus heeft Federico Chiesa op een schaduwlijst geplaatst. De rechtsbuiten van Fiorentina komt in beeld als droomaanwinst Ferran Torres van Valencia onhaalbaar blijkt. (Diverse Italiaanse media)

Sevilla en Everton strijden om de handtekening van Cengiz Ünder. Manager Carlo Ancelotti van Everton wilde de rechtermiddenvelder van AS Roma ook al halen toen hij in dienst was als trainer van Napoli. (Diverse Spaanse media)

Diego Godín mag in de eerstvolgende transferperiode vertrekken bij Internazionale. De verdediger heeft zich niet aan weten te passen aan het 3-5-2-systeem van trainer Antonio Conte. (Calciomercato)

Thiago gaat het voorbeeld van Hansi Flick en Thomas Müller volgen. De middenvelder, die nu nog tot medio 2021 vastligt bij Bayern München, gaat spoedig bijtekenen tot de zomer van 2023. (Kicker)