Ajacied beult Muri López Benítez af; Pellè ontvangt trainingshulp van vriendin

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Ajax-verdediger Lisandro Martínez deed het maandag zelf rustig aan en besloot vooral zijn vriendin Muri López Benítez hard te laten werken.





Graziano Pellè werd tijdens zijn voetbaltraining thuis uitstekend geholpen door zijn vriendin Viktoria Varga (swipe naar links). Ook Thomas Meunier trainde met zijn partner.









Ibrahim Afellay vierde vorige week zijn 34ste verjaardag. De aanvoerder van PSV bedankte zijn Instagram-volgers enkele dagen later voor de felicitaties en liet zien dat hij er tijdens de coronacrisis alles aan doet om fit te blijven (swipe naar links).





Leonardo Bonucci trainde alleen, maar de verdediger van Juventus wordt naar eigen zeggen steeds sterker.





Arsenal-verdediger David Luiz blijkt ook met een tennisbal aardig over weg te kunnen.





Leon Bailey en Nicolás Tagliafico zijn de volgende grote voetballers die zich hebben overgegeven aan de app TikTok, waarmee korte (muziek)video's gemaakt en gedeeld kunnen worden.





Ronald de Boer bewees maandag zeer behoorlijk een cake te kunnen bakken.





Tanguy Ndombele kreeg maandag veel complimenten vanwege zijn outfit. De middenvelder van Tottenham Hotspur adviseert iedereen om thuis te blijven tijdens de coronacrisis.





Het advies van Ndombele wordt opgevolgd door Theo Walcott. De vleugelaanvaller van Everton heeft ondertussen een behoorlijk lego-imperium opgebouwd.





Feyenoorder Róbert Boženík lag maandag ontspannen op de bank terwijl hij zijn benen optimaal herstel gunde.





Sergio Canales vermaakte zich maandag met zijn hond. Ondertussen wordt de baard van de Spaanse middenvelder steeds langer.