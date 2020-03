Gravenberch uitgelachen om coronapost; Veldwijk kiest grappigste teamgenoot

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Ryan Gravenberch kreeg zondagavond op Instagram de lachers op zijn hand toen hij zich uitliet over het coronavirus. De zeventienjarige Ajacied liet in perfect Engels weten de huidige situatie te betreuren (“The situation is very sad and difficult right now, but I am sure it will be resolved. What I miss most now is playing football of course but I'm patient. Be safe, wash your, hands constantly and #StayAtHome”). Dat leidde in de commentsectie tot hilariteit bij onder anderen Noa Lang (“Dit heb jij niet zelf getypt man”), Joshua Zirkzee (“Als jij dit getypt heb dan weet ik het ook niet meer”), Naci Ünüvar (“Havo / vwo ?”), Myron Boadu (“Hahahah zo slim ben jij niet hahahah”) en Jurriën Timber (“Pff smart head”).





Over hilariteit gesproken: Lars Veldwijk liet onlangs in een videochat weten dat van alle ploeggenoten die hij heeft gehad, Royston Drenthe het grappigst was. De woorden van Veldwijk konden overduidelijk rekenen op de waardering van Drenthe, die het videogesprek verspreidde via zijn eigen Instagram-account.





Ook Edwin van der Sar werkt tijdens de coronacrisis thuis. De algemeen directeur van Ajax deed dat maandag in een opvallende oufit.





Cristiano Ronaldo was maandag eens niet in de gym te vinden: de superster van Juventus koesterde de tijd met zijn kinderen.





Jérôme Boateng is al jaren actief op het hoogste niveau en dat heeft de verdediger van Bayern München inmiddels al een bijzonder fraaie collectie aan voetbalshirts opgeleverd.





Jens Toornstra (Feyenoord) en Lukas Podolski (Antalyaspor) konden maandag door het mooie weer buiten trainen.





Crystal Palace-verdediger Patrick van Aanholt spijkerde in eigen huis zijn bokstechniek bij. Ook Toni Kroos van Real Madrid bleef maandag binnen.





Jetro Willems vierde maandag zijn 26ste verjaardag. De verdediger van Newcastle United luisterde dat op met onderstaande foto.





Ook Ryan Donk verjaarde maandag. De verdediger van Galatasaray werd in het zonnetje gezet door Gianni Zuiverloon, voormalig ploeggenoot bij Jong Oranje.





We eindigen met Mesut Özil. De Duitse ster van Arsenal is namelijk voor het eerst vader geworden, zo bevestigt hij maandagavond.