‘FC Emmen trekt zich vanwege bedreigingen terug uit FIFA-toernooi’

Leyton Orient startte onlangs na de stillegging van de voetballerij vanwege de uitbraak van het coronavirus met het FIFA 20 Ultimate Quaran-Team-toernooi. 128 voetbalclubs meldden zich aan bij dit toernooi, waaronder een aantal clubs uit de Eredivisie. FC Emmen was tot voor kort een van de deelnemers, maar heeft zich naar verluidt om een opmerkelijke reden teruggetrokken.

Het onofficiële Twitter-account van het toernooi meldt zondag namelijk dat de eSporter van de Drentenaren na bedreigingen op social media besloten heeft om de zestiende finale tegen het Franse Angers SCO niet te spelen. Het zou hierbij gaan om bedreigingen afkomstig van personen die hebben gewed op de uitkomst van de wedstrijd.

I had the same problem, messages on the night before my game against Central Coast telling me I had to throw the game in return for money. Once I said no, there were threats to kill me, rape my girlfriend etc, I wasn’t going to bring this to Twitter but... pic.twitter.com/Nx4vgSUwz8