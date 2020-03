Opsporing Verzocht vraagt aandacht voor aanslag op oud-prof in Amsterdam

Dinsdagavond gaat het tv-programma Opsporing Verzocht dieper in op de aanslag op Yassine Abdellaoui. De voormalig speler van Willem II, NAC Breda, Rayo Vallecano, NEC en De Graafschap werd op woensdag 6 februari 2019 om half twaalf 's avonds in Amsterdam onder vuur genomen. Abdellaoui overleefde de aanslag, maar van de dader ontbreekt ieder spoor.

Ruim een jaar na dato weet de politie nog steeds niet wie de aanslag op Abdellaoui heeft gepleegd, waardoor Opsporing Verzocht dinsdag de hulp inschakelt van het publiek. Een onbekende schutter probeerde de oud-prof op de George Sliekerkade in Amsterdam om het leven te brengen. De schutter schoot vijf keer, maar Abdellaoui werd 'slechts' één keer geraakt.

"Ik wist meteen: deze kogels zijn helemaal niet voor mij bedoeld", zei Abdellaoui in november tegenover het Algemeen Dagblad. "Ze moesten mijn zwager hebben, ik had zijn Audi A1 geleend. (...) Toen ik naar het huis liep, kwam ik iemand op straat tegen. Dat bleek later de schutter. Op weg naar het huis kwam ik langs wat horecagelegenheden en daar kwam iemand naar buiten die weg wilde gaan. Ik dacht: hé, dan zet ik mijn auto op zijn plek."

"Ik ben de wagen gaan halen, parkeerde hem nu wel dicht bij haar huis. Ik stapte uit, pakte mijn voetbaltas en liep naar het huis van mijn zus. En toen werd ik neergeschoten", aldus Abdellaoui. De politie verklaarde later dat de oud-prof zelf niet betrokken is bij de hoogstwaarschijnlijk criminele ruzie die heeft geleid tot de aanslag. Opsporing Verzocht is dinsdag om 20.30 uur te zien op NPO1.