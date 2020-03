Bodul: ‘Tijdens trainingskamp in Turkije heb ik gezin voor het laatst gezien'

In Europa liggen alle competities stil vanwege de uitbraak van het coronavirus. In Wit-Rusland wordt echter stug doorgevoetbald, tot grote verbazing van onder meer oud-speler Aleksandr Hleb. Als gevolg hiervan moet Darko Bodul gewoon aantreden met FK Sjachtjor Salihorsk in de Wit-Russische competitie. "Ik ben wel een beetje in shock dat we nog spelen, maar we kunnen er niet veel aan doen."

Bodul vond het aanvankelijk wel vreemd dat de competitie in Wit-Rusland niet tijdelijk werd stilgelegd. "Als je in de media leest dat het overal stil ligt, is dat wel gek. Maar gelukkig is de situatie hier nog niet zo slecht", plaatst de ex-aanvaller van onder meer Ajax en Sparta Rotterdam een kanttekening in gesprek met het Algemeen Dagblad. "We moeten goed op onszelf letten. Ik hoop dat er geen drama van komt." In Wit-Rusland begint de ernst van de situatie steeds meer door te dringen. "Er lopen veel minder mensen op straat dan normaal. Vooral ouderen blijven binnen. Ook zijn er strenge controles bij de grenzen."

De 31-jarige spits maakt zich niet zoveel zorgen over het voetballende gedeelte. Bodul vraagt zich wel af wat de coronacrisis voor gevolgen heeft wat betreft de thuissituatie. "Ik maak me meer zorgen om mijn vrouw en zoontje. Die zitten momenteel in Amsterdam", aldus de aanvaller van Sjachtjor Salihorsk. "Het plan was dat ze hierheen zouden komen, maar voorlopig is het even afwachten."

"De laatste keer dat ik ze heb gezien, was een maand geleden tijdens een trainingskamp in Turkije. Dat vind ik het meest vervelend", aldus Bodul, wiens zoontje enkele weken geleden ziek was. "Toen kon ik niks voor hem doen." Het voetbal biedt hem dan ook afleiding in deze verwarrende tijden. "Anders zit ik in mijn eentje thuis in quarantaine op de PlayStation te spelen. Door te voetballen kan ik de familiesituatie tijdelijk vergeten."