‘Nederland grijpt mogelijk mis in gevecht om broertje van Zirkzee’

De Nigeriaanse voetbalbond zit naar verluidt achter Jordan Zirkzee aan. All Nigeria Soccer meldt dat de bond het jongere broertje van Bayern München-spits Joshua Zirkzee graag in het shirt van het Afrikaanse land ziet spelen. Naar verluidt vecht de bond met de KNVB om de veertienjarige Zirkzee, die in de jeugd van Feyenoord actief is.

Zirkzee heeft een dubbele nationaliteit en kan kiezen tussen een interlandloopbaan bij Nederland of Nigeria. Volgens All Nigeria Soccer zal de toekomst van de piepjonge aanvaller in de komende jaren nog veel voer voor discussie zijn. De toekomst van Joshua Zirkzee, die Feyenoord in de zomer van 2017 verliet voor een avontuur bij Bayern, lijkt wel bekend.

All Nigeria Soccer meldt dat de Nigeriaanse voetbalbond met de KNVB strijdt om de diensten van de jonge spits van der Rekordmeister, maar dit lijkt onwaarschijnlijk. De achttienjarige aanvaller heeft namelijk al in diverse vertegenwoordigende elftallen van Nederland gespeeld en werd onlangs opgenomen in de voorselectie van Jong Oranje.