Malen brengt groot nieuws in privésfeer; topspelers zetten vrouwen in zonnetje

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Donyell Malen bracht afgelopen weekend heugelijk nieuws op de dag dat hij precies vier jaar samen was met zijn vriendin Delisha: de PSV’er verwacht binnenkort namelijk vader te worden. Diverse ploeggenoten van PSV en het Nederlands elftal, waaronder Ryan Thomas en Matthijs de Ligt, feliciteerden Malen met het nieuws.





Merih Demiral was afgelopen zaterdag één van de weinige voetballers die op social media stilstond bij Wereld Downsyndroom Dag. De verdediger van Juventus en het Turkse elftal bezocht Talha Ahmet Erdem en Ali Topaloglu, twee Turkse atleten met het downsyndroom in respectievelijk de judo- en atletieksport. ‘Ze zijn meer dan we ons kunnen voorstellen. We zijn altijd met jullie. Elke dag, niet alleen vandaag’, zo begeleidt Demiral onderstaande foto met Erdem en Topaloglu.





Het was zondag Moederdag in Groot-Brittannië. Veel grote namen uit het Engelse voetbal zetten hun moeder en eigen partner speciaal in het zonnetje.





Scheidsrechter Danny Makkelie trok zondag de bokshandschoenen aan. Hij deed dat wel met zelfspot: ‘Rico Verhoeven is hier niks bij.’





Analist en oud-voetballer Theo Janssen genoot afgelopen weekend van het mooie weer. Janssen hield zich ogenschijnlijk keurig aan de anderhalve meter afstand die tijdens de coronacrisis wordt gepredikt.





Ajacied Danilo Pereira trok er in Amsterdam op uit met zijn hond.