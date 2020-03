‘Als ik zei dat ik ooit voor United zou spelen, had men gevraagd: ‘Ben je gek?’’

Odion Ighalo is sinds januari speler van Manchester United, dat hem momenteel huurt van het Chinese Shanghai Shenhua. De dertigjarige Nigeriaanse spits vertelt in gesprek met beIN Sports dat hij zich nooit had kunnen voorstellen dat hij voor the Red Devils zou spelen. Ighalo is naar eigen zeggen al zijn hele leven fan van Manchester United.

Ighalo begon zijn loopbaan bij het Nigeriaanse Bridge Football Club, waarna hij via achtereenvolgens Lyn Oslo, Udinese, Granada, Cesena, Watford, Changchun Yatai en Shanghai Shenhua bij Manchester United terechtkwam. Voor de Engelse topclub was hij tot dusver goed voor vier doelpunten en een assist in acht wedstrijden. “Wanneer ik in mijn jeugd had gezegd dat ik voor Manchester United zou spelen, hadden mensen gevraagd: ‘Ben je gek?’ Je wist toen absoluut niet wat de toekomst voor jou zou brengen”, vertelt Ighalo.

“Je wilde eerst puur buiten Nigeria gaan spelen, ook al was het voor een klein team. Dan praat je niet over Manchester United”, geeft de spits te kennen. Manchester United wil hem graag definitief overnemen van Shanghai Shenhua, terwijl Ighalo zelf bereid zou zijn om 6,5 miljoen euro op jaarbasis in te leveren om definitief op Old Trafford aan de slag te gaan. “Ik was altijd een groot fan van Manchester United, ik probeerde in het weekend iedere wedstrijd te kijken. Aan die tijd bewaar ik nog altijd mooie herinneringen.”

“Ik had me nooit voorgesteld dat het op deze manier zou lopen. Zelfs toen ik voor Watford in de Premier League speelde, had ik nooit gedacht dat dit zou gaan gebeuren”, aldus Ighalo, die een duidelijk antwoord geeft als gevraagd wordt naar de idolen uit zijn jeugd. “Ik zag Andy Cole opgroeien. Cole en Dwight Yorke waren bij Manchester United de spitsen die de doelpunten maakten. Dat waren hele sterke spitsen, heel erg doelgericht.”