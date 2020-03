TOTO’s Tips: Cupfighter en stuntploeg vechten om finaleplek TOTO KNVB Beker

Nog twee wedstrijden en dan is het bekend welke twee clubs gaan strijden in de finale van de TOTO KNVB Beker. FC Utrecht neemt het in eigen huis op tegen bekerhouder Ajax, terwijl Feyenoord moet zien af te rekenen met reuzendoder NAC Breda. Welke twee teams mogen op 19 april afreizen naar De Kuip? Samen met TOTO kijken wij vooruit naar deze twee krakers.

FC Utrecht - Ajax lijkt de perfecte wedstrijd voor beide teams om zich te revancheren voor de nederlaag in de competitie afgelopen weekend. Voor de Domstedelingen is de TOTO KNVB Beker wel vaker een warm bad gebleken, ook in de eindfase van het toernooi. FC Utrecht wist namelijk de finale te bereiken in zes van de laatste acht seizoenen waarin de ploeg de halve finale speelde. Kan Utrecht woensdag hun reputatie van cupfighter waarmaken in de eigen Galgenwaard tegen de rivaal uit Amsterdam?

Ook Ajax zint op een betere prestatie dan tegen AZ afgelopen zondag. De ploeg van Erik ten Hag verloor zeven van de laatste vijftien wedstrijden in alle competities en begint dus niet in de beste vorm aan het duel met FC Utrecht. Die ploeg won zes van de laatste zeven thuiswedstrijden in de TOTO KNVB Beker. In deze reeks hield alleen SC Cambuur de thuisploeg op een gelijkspel, waarna de Leeuwarders na strafschoppen verder bekerden. De laatste club die op bezoek bij Utrecht in reguliere tijd een bekerzege boekte? Ajax in 2012, dankzij een klinkende 0-3 zege.

Het tweede TOTO KNVB Bekerduel is die tussen Feyenoord en NAC Breda. Feyenoord is sinds de komst van Dick Advocaat bijna niet te verslaan: de Rotterdammers zijn ongeslagen in de laatste elf wedstrijden in alle competities en van deze elf duels won Feyenoord alleen de topper tegen PSV niet. Feyenoord kwam daarnaast in achttien van de laatste negentien wedstrijden in alle competities telkens tot scoren. Aan de andere kant weten de Rotterdammers het achterin lang niet altijd dicht te houden: Feyenoord hield de nul in twee van de laatste twaalf duels. NAC Breda kan donderdag dus aan de bak, maar weet ook dat er kansen liggen.

Met NAC Breda ontmoet Feyenoord een ploeg die na een turbulente periode weer aan een goede reeks bezig is. Mede dankzij de komst van de nieuwe trainer Peter Hyballa is de ploeg al zes wedstrijden ongeslagen in alle competities. Donderdag gaat het vizier op het toernooi waar NAC dit seizoen al mooie successen wist te boeken. De club rekende namelijk dit seizoen in de TOTO KNVB Beker al af met FC Emmen, AZ en PSV. Daarmee werd NAC de eerste niet-Eredivisie-ploeg die drie Eredivisie-teams uitschakelde in één bekerseizoen sinds sc Heerenveen in 1992/93. Is Feyenoord de volgende prooi van de reuzendoders uit Breda?

