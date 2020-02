Peter Bosz ziet topscorer wegvallen in beslissende fase van seizoen

Bayer Leverkusen moet het waarschijnlijk de rest van het seizoen zien te stellen zonder Kevin Volland, zo is maandag duidelijk geworden. De aanvaller raakte vorige week in de Europa League-wedstrijd tegen FC Porto geblesseerd aan zijn enkel en staat drie maanden aan de kant.

Nader onderzoek heeft uitgewezen dat Volland een stevige blessure heeft opgelopen aan het gewricht en hij is maandag meteen naar München gereisd om onder het mes te gaan. De 27-jarige aanvaller, een basisklant in de ploeg van Peter Bosz, begint daarna aan zijn hersteltraject, wat hem waarschijnlijk enkele maanden zal kosten.

Bosz: 'We laten niet altijd zien waar wij toe in staat zijn'

Het wegvallen van Volland komt op een slecht moment voor Bosz en die Werkself. De tienvoudig international van Duitsland is een belangrijke speler voor Leverkusen en was dit seizoen betrokken bij twintig doelpunten: hij maakte zelf elf goals en leverde negen assists. Lucas Alario lijkt zijn vervanger te gaan worden in het restant van het seizoen.

Leverkusen is na een opmars weer volop verwikkeld in de strijd om Champions League-kwalificatie en kan zelfs met een schuin oog naar koploper Bayern München kijken. De achterstand op de eerste plek bedraagt momenteel slechts zes punten, terwijl nummer vier Borussia Mönchengladbach hetzelfde puntenaantal heeft. In de Europa League werd vorige week in eigen huis met 2-1 gewonnen van Porto, de return staat voor donderdag op het programma.