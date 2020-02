RKC Waalwijk loopt ook in ‘carnavalswedstrijd’ tegen domper aan

De zogenaamde ‘carnavalswedstrijd’ is voor RKC Waalwijk in mineur geëindigd. De ploeg van trainer Fred Grim ging in het eigen Mandemakers Stadion met 0-1 onderuit tegen Sparta Rotterdam, door een doelpunt van Patrick Joosten. Het betekent dat de situatie voor hekkensluiter RKC op de ranglijst in de Eredivisie er langzaam maar zeker uitzichtloos uit begint te zien.

RKC Waalwijk trad in verband met carnaval aan in speciale shirts, die na afloop geveild zullen worden voor het goede doel. De situatie voor de ploeg van Grim op de ranglijst ziet er weinig rooskleurig uit, want voorafgaand aan het duel met Sparta Rotterdam bedroeg de achterstand op de nacompetitieplaats van PEC Zwolle tien punten. De bezoekers uit Spangen hadden daarentegen de mogelijkheden om in het Mandemakers Stadion zich steviger in de middenmoot te vestigen.

Deroy Duarte kreeg al snel een levensgrote kans op de openingstreffer, maar zag zijn inzet gekeerd worden door Etienne Vaessen. Tien minuten later deed de thuisploeg voor het eerst nadrukkelijk van zich spreken, toen Richard van der Venne in kansrijke positie wild over schoot op aangeven van Emil Hansson. Kort daarna leek Adil Auassar met zijn hand naar de bal te gaan in het strafschopgebied, maar de bal ging niet op de stip. Met 32 minuten op de klok was het uiteindelijk raak voor Sparta. Joosten kreeg in het strafschopgebied de ruimte en schoot raak via Daan Rienstra. Pas na rust kwam RKC makkelijker aan voetballen toe, al leidde dat in de eerste fase van de tweede helft niet tot grote kansen.

Het lukte RKC echter ook na rust niet om Sparta in de problemen te brengen. De Rotterdammers brachten daar in de tweede helft speldenprikjes van Abdou Harroui en Joosten tegenover. Stefan Velkov was met een weinig gevaarlijke kopbal in de slotfase nog het dichtst bij de gelijkmaker, maar uiteindelijk vertrok Sparta met drie punten uit Waalwijk. Voor RKC wacht nu volgende week de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Sparta, dat voorlopig de negende plaats bezet in de Eredivisie, neemt het over een week op tegen FC Emmen.