RB Leipzig ontsnapt nipt aan nederlaag en is koppositie kwijt

RB Leipzig is de koppositie in de Bundesliga kwijtgeraakt aan Bayern München. Enkele uren na de 1-3 zege van de titelverdediger bij FSV Mainz 05 kwam de ploeg van trainer Julian Nagelsmann niet tot winst tegen Borussia Mönchengladbach. Het was zelfs aan een late goal van Christopher Nkunku te danken dat het thuisduel niet in een nederlaag eindigde: 2-2. Bayern heeft nu een punt meer dan Leipzig, dat over een week in de Allianz Arena speelt: 42 om 41. Borussia Dortmund en Borussia Mönchengladbach hebben 39 punten.

Na het rustsignaal daalde een fiks fluitconcert vanaf de tribunes neer op de spelers van Nagelsmann. Borussia Mönchengladbach was zonder meer het betere team: de ploeg van Rose speelde beter voetbal, creëerde grote kansen, profiteerde van de onnauwkeurigheid in het spel van RB Leipzig en ging verdiend met een voorsprong van 0-2 de rust in. Na iets meer dan twintig minuten spelen werd het onder druk zetten van Leipzig al beloond.

Marcius Thuram ontnapte aan de rechterkant, waarna Jonas Hofmann en Oscar Wendt met hun passes op eenvoudige wijze de defensie van Leipzig uiteenreten en Alassane Pléa de bal met links in de rechterhoek schoot: 0-1. Het was voor de Fransman alweer zijn achtste van het seizoen. Elf minuten later werd een foute pass van Lukas Klostermann direct afgestraft. Florian Neuhaus verstuurde het leer meteen richting Hofmann, die Dayot Upamecano simpel op het verkeerde been zette en de bal achter Peter Gulacsi schoot: 0-2.

Nagelsmann greep in de rust onmiddellijk in en bracht Yussuf Poulsen én Patrik Schick binnen de lijnen; Nordi Mukiele en Emil Forsberg werden geslachtofferd. De aanvallende wissels sorteerden na vijf minuten reeds effect, al ging daar wel een defensieve flater aan vooraf. Yann Sommer leek een hoge bal eenvoudig te vangen, maar liet het leer los na een botsing met Denis Zakaria. Schick profiteerde en schoot de bal simpel binnen: 1-2.

Een domper voor Borussia Mönchengladbach, dat na een uur spelen ook nog eens met tien man verder moest. Pléa wilde een vrije trap, klaagde en kreeg daarvoor geel van Tobias Stieler. Een daaropvolgend wegwerpgebaar werd ook met een gele kaart bestraft. Nagelsmann zette twintig minuten voor tijd zijn laatste troef in en liet Dani Olmo zijn debuut maken, als vervanger van Tyler Adams. Het was uiteindelijk Nkunku die vlak voor tijd met een heerlijk diagonaal schot in de verre hoek voor de 2-2 zorgde.