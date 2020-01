TOTO’s Tips: Ajax gaat voor vier op een rij tegen dolend PSV

In Eindhoven is wel eens rustiger toegeleefd naar een Eredivisietopper. Sterspeler Steven Bergwijn verdedigt tegenwoordig de kleuren van Tottenham Hotspur en de sportieve resultaten vallen op z’n zachtst gezegd tegen. Dat het bij PSV niet van een leien dakje gaat zullen ze in Amsterdam ook hebben meegekregen, maar in de hoofdstad zullen voldoende zorgen zijn over de eigen vorm. In de laatste vijf Eredivisierondes verzamelden negen teams meer punten dan Ajax (zes). Ajax – PSV wordt dus ongetwijfeld een topper onder hoogspanning en samen met TOTO blikken wij vooruit.

Waar PSV in de beginjaren altijd goed presteerde in de Arena, houdt Ajax de laatste jaren steeds vaker de punten in Amsterdam. Ajax staat voor het eerst op drie thuiszeges op rij tegen PSV in de Johan Cruijff Arena in alle competities. Beide teams boekten veertien zeges op elkaar in de Arena en vier keer eindigde de ontmoeting gelijk. Bij een zege van Ajax is het onderlinge resultaat in de Arena voor het eerst in het voordeel van de Amsterdammers.

De Eindhovenaren hebben het de afgelopen tijd zwaar in de wedstrijden tegen de topploegen. Zo won PSV geen van de laatste vijf Eredivisieduels met Ajax of Feyenoord. Daarnaast pakten de Brabanders dit seizoen vooral de punten tegen de kleinere teams. Vier van de laatste vijf competitiewedstrijden tegen teams uit het linkerrijtje gingen verloren. Sterker nog: van de laatste vijftien Eredivisieduels met één van de bovenste negen ploegen won PSV er slechts vier.

Bij Ajax ontbreken zeer waarschijnlijk nog een paar sterkhouders. Toch zal de ploeg van Erik ten Hag genoeg kwaliteit op het veld over houden. Wellicht kan Ajax weer rekenen op een eerste slag van Donny van de Beek: de middenvelder maakte in zijn laatste twee competitieduels het eerste doelpunt van Ajax. Van de Beek scoorde dit Eredivisieseizoen acht keer; vijf van deze goals betekenden de eerste Amsterdamse treffer van de wedstrijd.

Aan interim-trainer Ernest Faber de schone taak om zijn mannen toch klaar te stomen voor de kraker tegen Ajax. Topscorer Donyell Malen is geblesseerd, terwijl Steven Bergwijn dus ook geen optie meer is. Voor Sam Lammers de kans om te laten zien wat hij waard is voor de EIndhovenaren. De jonge spits is pas net terug van een blessure, maar weet wat het is om belangrijk te zijn tegen Ajax. Hij was tegen geen enkele tegenstander in de Eredivisie bij meer goals betrokken dan tegen de Amsterdammers. In drie wedstrijden scoorde hij twee keer en gaf hij één assist. Beide treffers maakte hij ook in de Johan Cruijff Arena.

