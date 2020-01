FC Utrecht verkoopt beoogde opvolger van Haller na slechts zes duels

FC Utrecht neemt afscheid van Simon Makienok, zo laat de Eredivisionist weten via de officiële kanalen. De 29-jarige spits, die in de Domstad de opvolger had moeten worden van Sébastien Haller, vervolgt zijn loopbaan bij Dynamo Dresden uit de 2. Bundesliga. Het is onbekend welk bedrag de Duitse club betaalt om het doorlopende contract van Makienok af te kopen.

“Nu Simon weer fit is, wil hij graag gaan voor meer speelminuten”, reageert technisch directeur Jordy Zuidam op de clubwebsite. “Daarom is Simon op zoek gegaan naar een nieuwe uitdaging. Die heeft hij gevonden bij Dynamo Dresden. Samen met die club zijn we tot overeenstemming gekomen over een transfer en hiermee gaat de wens van de speler in vervulling. We hebben veel respect voor hoe Simon zich heeft teruggeknokt ondanks de vele tegenslagen en bedanken hem voor zijn inzet voor FC Utrecht.”

Trainer John van den Brom wilde zijn selectie deze transferperiode uitdunnen. Tegenover de komst van Jeroen Zoet (PSV) en Kristoffer Peterson (Swansea City) stond het vertrek van Patrick Joosten (verhuurd aan Sparta Rotterdam), Giovanni Troupée (verhuurd aan FC Twente), Rico Strieder (verhuurd aan PEC Zwolle), David Jensen (New York Red Bulls) en nu dus Makienok.