Eenmalig Oranje-klant verlaat Premier League en tekent in Serie A

Marvin Zeegelaar mag zich definitief speler van Udinese noemen. De nummer veertien van de Serie A maakt vrijdagavond via de officiële clubkanalen bekend dat de vleugelspeler per direct overkomt van Watford. Zeegelaar tekent een contract tot medio 2022 in Udine. Vorig seizoen werd hij door Watford al verhuurd aan Udinese, maar het afgelopen halfjaar bracht hij door in Engeland.

"We zijn heel blij om Marvin terug te hebben. Hij wordt een waardevolle speler voor ons", voorspelt directeur Pierpaolo Marino van Udinese. Zeegelaar werd in januari 2019 voor een half seizoen gestald bij Udinese, waarvoor hij twaalf competitiewedstrijden speelde. Zijn contract bij Watford liep door tot medio 2021, maar hij was op een zijspoor beland op Vicarage Road en speelde dit seizoen geen enkel wedstrijd. Beide clubs doen overig regelmatig zaken met elkaar, daar ze allebei eigendom zijn van zakenman Giampaolo Pozzo.

Zeegelaar is afkomstig uit de jeugdopleiding van Ajax en speelde tussen 2008 en 2010 vijf officiële wedstrijden voor de club. Ajax verhuurde hem in de tweede seizoenshelft van 2010/11 aan Excelsior; later speelde hij voor Espanyol B, Elazigspor, Blackpool, Rio Ave en Sporting Portugal. In augustus 2017 kwam Zeegelaar tegen een bedrag van drie miljoen euro terecht bij Watford. Uiteindelijk speelde hij twaalf keer in de Premier League voor the Hornets.

Zeegelaar komt meerdere landgenoten tegen in de achterhoede van Udinese. Hij wordt herenigd met Hidde ter Avest, Bram Nuytinck en William Troost-Ekong, met wie hij vorig seizoen al samenspeelde. Troost-Ekong werd geboren in Haarlem, maar speelt interlands voor Nigeria. In 2016 werd Zeegelaar zelf door Danny Blind geselecteerd voor interlands van Oranje tegen België en Luxemburg, maar tot een debuut kwam het niet. Hij behalve op de linksbackpositie ook inzetbaar als linkshalf en linksbuiten.