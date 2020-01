Inter en Newcastle United sluiten huurdeal met optie tot koop van 25 miljoen

Valentino Lazaro vervolgt zijn carrière bij Newcastle United, zo maakt de Engelse club via de officiële kanalen bekend. De 23-jarige Oostenrijker, die op de gehele rechterflank uit de voeten kan, wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Internazionale. Newcastle United heeft volgens verschillende Engelse en Italiaanse media een optie tot koop ter waarde van 25 miljoen euro bedongen.

I Nerazzurri namen Lazaro afgelopen zomer nog over van Hertha BSC, dat 22,4 miljoen aan hem overhield. De 28-voudig Oostenrijks international wist in Italië echter niet uit te groeien tot een vaste waarde en kwam in de eerste seizoenshelft tot elf optredens, waarin hij twee assists leverde. De door Red Bull Salzburg opgeleide vleugelspeler werd eerder al begeerd door Newcastle United, maar the Magpies moesten het afgelopen zomer dus afleggen tegenover Internazionale.

Nu maakt Lazaro alsnog de oversteek naar Engeland, volgens de Daily Telegraph omdat hij zichzelf ‘wil testen’ in de Premier League. RB Leipzig was namelijk ook concreet in de markt voor de Oostenrijker, maar de koploper van de Bundesliga vist dus achter het net. “Ik ben heel blij hier te zijn en ik kan niet wachten om mijn ploeggenoten te ontmoeten, op het veld te stappen en ik hoop dat we veel overwinning gaan behalen”, zegt Lazaro, die na Nabil Bentaleb de tweede winterse versterking van Newcastle United is, op de website van zijn nieuwe werkgever.

“Ik heb alleen maar geweldige dingen gehoord over de club. De gesprekken met de manager waren ook goed, dus ik ben blij met deze stap. Die gesprekken hebben me overtuigd dat dit de juiste plek voor mij is”, aldus Lazaro. Manager Steve Bruce toont zich content met het aantrekken van de vleugelspeler. “Valentino is een topspeler, die wat toevoegt in aanvallend opzicht. Hij kan op een aantal posities uit de voeten, maar is van nature een buitenspeler met een uitstekende voorzet. We hebben hard gewerkt om hem voor de neus van andere clubs weg te kapen.”