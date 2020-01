Kevin Blom verschaft eindelijk duidelijkheid: ‘We gaan lekker voetballen’

De wedstrijd tussen Fortuna Sittard en Feyenoord in de TOTO KNVB Beker gaat vanavond (20.45 uur) gewoon door. Kevin Blom gaf iets na 19.00 uur nog toe te twijfelen vanwege de dichte mist in Sittard, maar inmiddels heeft de scheidsrechter laten weten dat er gewoon afgetrapt gaat worden.

"We hebben gekeken: de assistenten zijn tevreden, ik ben tevreden, dus we gaan lekker voetballen", vertelt Blom precies een uur voor de aftrap voor de camera van FOX Sport. Ongeveer een halfuur geleden zei Blom nog te twijfelen. "Het is heel wisselend. We hebben contact gehad met het KNMI: Sittard ligt lager, dus als de mist echt doorzet dan blijft het ook echt hangen. Dat is wel heel vervelend", vertelde Blom toen aan verslaggever Hans Kraay junior.

"Maar je ziet: het verandert echt per minuut. Maar vooralsnog is dit prima. We kijken naar de doelen: dat is prima. We hebben nog zicht. Om 17.00 uur was ik hier en toen was het eigenlijk nog slechter. Daarna is het weer beter geworden. We hopen gewoon te kunnen spelen, maar ik twijfel toch af en toe", zo waren de woorden van Blom.