Bayern München haalt hard uit en houdt koploper in het vizier

Bayern München heeft zondag goede zaken gedaan in de Bundesliga. De topclub uit Beieren was met 0-4 veel te sterk voor het Hertha BSC van Jürgen Klinsmann en houdt zodoende koploper RB Leipzig, dat vier punten meer heeft, in het vizier. De ploeg van Hansi Flick had in de eerste helft moeite om te scoren tegen Hertha BSC, maar in de tweede helft liepen de bezoekers uit naar een riante overwinning.

Bayern was in de eerste helft sterker dan de thuisploeg, die aantrad met Javairo Dilrosun in de basis en Karim Rekik op de bank. Onder anderen Robert Lewandowski en Ivan Perisic waren dicht bij de openingstreffer, maar uiteindelijk moest Bayern genoegen nemen met een tussenstand van 0-0. Na een uur spelen was het Thomas Müller die namens de grootmacht de ban brak.

De aanvallender schoot na een uur spelen door de benen van de doelman na goed voorbereidend werk van Perisic en Leon Goretzka: 1-0. De treffer van de Duitser was het startschot van een reeks doelpunten voor Bayern. Dertien minuten later verdubbelde Lewandowski de marge. De Pool mocht aanleggen vanaf elf meter en faalde niet: 2-0.

Vlak na de benutte strafschop was het Thiago Alcantara die de 3-0 voor zijn rekening nam. De middenvelder ging een combinatie aan met Goretzka en kon vervolgens de bal goed en hard plaatsen: 3-0. Het slotakkoord werd verzorgd door Perisic. Müller had een goede schijnbeweging én voorzet in huis, waarna Perisic de bal knap in het doel werkte: 4-0.