Kraay junior en Bruggink houden zich niet in bij FOX: ‘Verschrikkelijk slecht’

Feyenoord won zaterdagavond betrekkelijk eenvoudig met 3-1 van sc Heerenveen. De Rotterdammers waren al na een halfuur klaar met de Friezen, die toen al tegen een 3-0 achterstand aankeken. Hans Kraay junior en Arnold Bruggink zijn zondagochtend bij Goedemorgen Eredivisie op FOX Sports erg kritisch op de verdedigers en doelman van Heerenveen.

"Het was heel gek. Ik was bij die wedstrijd en de eerste tien minuten heeft Heerenveen de bal. Feyenoord heeft de bal niet gehad en drie minuten later staat het 2-0 voor Feyenoord", begint Kraay junior zijn analyse. "Heerenveen kan verschrikkelijk goed voetballen, maar die hebben gisteren ook verschrikkelijk slecht verdedigd."

"Sven Botman en Ibrahim Dresevic waren niet de Botman en Dresevic die we kennen", voegt de analist toe. Hij wijst naar de wijze waarop Feyenoord op 2-0 kwam: na een inschattingsfout van Chidera Ejuke aan de achterlijn bezorgde Jens Toornstra de bal bij Nicolai Jörgensen, die tussen Sven Botman en Hicham Faik de ruimte vond voor een droog schot in de linkerhoek. "Hier mogen ze wel wat korter zitten. In de zes meter mag je Nicolai Jörgensen echt wel op de huid zitten", aldus Kraay junior. Bruggink is het met zijn collega eens. "Jörgensen mag nooit draaien. Dit mag Jörgensen nooit doen", geeft hij aan.

Ook bij de 3-0 werd de Deense spits niet aangepakt, zo concluderen de analytici. Na een corner vanaf de linkerflank van Orkun Kökcü mocht Jörgensen zijn hoofd van dichtbij tegen de bal zetten, door passieve dekking van Ricardo van Rhijn, en de aanvaller van Feyenoord deed dat met verve. Kraay junior vraagt zich af of keeper Warner Hahn niet moest uitkomen bij de derde treffer van Feyenoord. "Dat is drie meter van de goal!", reageert Bruggink instemmend. Kraay junior: "Tegenwoordig zeggen keepers: er staan veel spelers voor mijn neus. Maar dat was vroeger toch ook?"